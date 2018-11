In Aichschieß verkaufte Marion Bauer auf dem Weihnachtsmarkt selbst gestrickte Mützen, Babyschuhe und Socken. Der Erlös soll an die Tierrettung Mittlerer Neckar gehen. Der Tod ihres Hundes Maddy hat sie dazu bewogen, die Hälfte ihrer Einnahmen am Verkaufsstand zu spenden. „Der Rest deckelt hoffentlich meine Unkosten“, fügte die 39-Jährige hinzu. Maddy war mit vierzehneinhalb Jahren im vergangenen Jahr in liebevoller Betreuung ihrer Besitzer und der Tierrettungsgesellschaft verstorben. „Es war so wichtig für uns, dass sie zu Hause sterben konnte“, erzählte die Hundebesitzerin. Seither ist sie selbst ehrenamtlich schon einmal für die Tierrettung