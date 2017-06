Weiblichkeit aller Couleur

PLOCHINGEN: Einzigartige Drucke der Künstlerin Christina Pasedag in der Galerie der Stadt

(gg) - „Mein schönes Fräulein, darf ich wagen...“ ist Titel der neuen Schau in der Galerie der Stadt Plochingen ab Donnerstag, 22. Juni. Zu sehen sind Holz- und Linolschnittdrucke der Künstlerin Christina Pasedag. Sie reflektiert in ihren Arbeiten verschiedene Formen von Weiblichkeit. Es ist die vierte von fünf Ausstellungen des Plochinger Kulturvereins Initiative Mahlwerk in diesem Jahr.