(red) - Der Frauenkreis St. Dominikus aus Ostfildern lädt zur Weiberfasnet unter dem Motto „Eine Reise in die Welt der. . . Märchen, Mythen, Sagen“ ein. Das bunte Treiben steigt heute um 19.29 Uhr im „Schloss Dominikus“ in Ostfildern-Parksiedlung, katholisches Gemeindehaus in der Königsberger Straße 2.

Informationen bei Hildegard Schöttle-Haas: Tel. 07 11/3 43 01 73.

