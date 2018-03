„Das Geständnis kam zwar, aber spät“, sagte Regina Rieker-Müller in der Urteilsbegründung. Bis zum siebten Verhandlungstag hatte die Angeklagte die schwerwiegenden Vorwürfe bestritten. Unabhängig davon habe man anhand vieler Indizien die Brandstiftung auch nachweisen können, war sich die Vorsitzende Richterin der Ersten Schwurgerichtskammer sicher. Am 29. November vergangenen Jahres hatte die Alarmanlage des Spielkasinos in Kirchheim gegen 4.30 Uhr zwei Prostituierte, die im ersten Obergeschoss des Gebäudes schliefen, sowie ein Pärchen in der Dachgeschoss-Wohnung geweckt. Die rasch eintreffende Feuerwehr