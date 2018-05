Wendlingen Wendlingen – Die verkehrsgünstige Lage Wendlingens an der Autobahn und an der Bundesstraße 313 hat auch ihre Kehrseite. „Wir sind stark vom Durchfahrtsverkehr belastet“, verweist Bürgermeister Steffen Weigel auf das zentrale Problem. Auf der Ortsdurchfahrt L 1200 stauen sich in den Spitzenzeiten die Autos. Neben der hohen Feinstaubbelastung leiden die Anwohner auch unter dem Lärm. Um diese Werte zu reduzieren, hat das Regierungspräsidium eine Reduzierung auf Tempo 30 angeordnet. „Das stieß zunächst bei manchen Autofahrern auf Kritik“, erinnert Weigel an die Anfänge. Inzwischen hätten aber die meisten die Vorteile des Tempolimits