NürtingenDas AKL-Vorstandsmitglied Markus Bienecker übernahm die Moderation des Empfangs in der Druidenloge „Zu den drei Linden“ in Nürtingen. Er erzählte den Mitarbeitern und Unterstützern des Arbeitskreis Leben, kurz AKL, zunächst, wie Ursula Strunk einst zur Geschäftsführerin wurde. „Ihr Mann hat als einziger Professor reagiert, als ich einen Betreuer für meine Diplomarbeit gesucht habe“, so Bienecker. Dadurch habe er im Jahr 2003 auch dessen Frau kennengelernt und ihr vom Arbeitskreis Leben berichtet. „2006 kam es dazu, dass die Stelle der Geschäftsführerin neu zu besetzen war.“ Ursula Strunk habe sich beworben und am 1. April 2006 angefangen. Zu