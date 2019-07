ReichenbachNachdem der Freibadschwoof in Reichenbach für dieses Jahr abgesagt ist, versuchen die Veranstalter – die Kulturinitiative „Die Halle“ und die DLRG – das Fiasko auf die humorvolle Art zu nehmen. Sie laden ersatzweise zum „Halle(n)BadSchwoof“ ein und wollen dabei im Biergarten bei der Halle wenigstens ein bisschen Freibadstimmung schaffen. So wird’s wie gewohnt einen Bierwagen und die typischen Freibadschwoof-Becher geben, ebenso einen DJ mit Lichtanlage – wenn auch deutlich reduziert gegenüber dem, was man bisher immer im Freibad aufgefahren hat. Und statt dem Nachtschwimmen ist Nachtspritzen angesagt: „Wir haben 50 Wasserspritzen angeschafft“,