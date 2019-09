Wasserschaden verzögert den Baufortschritt

Otto-Hahn-Gymnasium bleibt länger Baustelle – Uhland-Schule wird bis Herbst 2020 erweitert

In vielen Schulen auf den Fildern laufen Bauarbeiten, während die Schülerinnen und Schüler in den Ferien sind. Am Otto-Hahn-Gymnasium verzögert ein Wasserschaden die Arbeiten, die mindestens bis zum Ende des neuen Schuljahrs laufen. An der Denkendorfer Ludwig-Uhland-Schule entsteht ein Erweiterungsbau.