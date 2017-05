(red) - Alle 22 Bewohner des Albrecht-Teichmann-Stifts in Reichenbach müssen vorübergehend ins Haus im Wiesengrund nach Albershausen umziehen. Wegen eines defekten Heizungsrohrs habe es einen Wasserschaden gegeben, nennt die Evangelische Heimstiftung den Grund. Deshalb sei umgehend ein Umzugskonzept entwickelt worden. In Albershausen seien sie voraussichtlich vom 13. Juni bis zum Abschluss der Renovierungsarbeiten. Die Regional- und Hausdirektionen seien mit den lokalen Behörden und der Heimaufsicht in Kontakt. Angehörige und Bewohner würden über alle Änderungen informiert.

