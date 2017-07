Auf die zwei Böllerschüsse zum Start folgte ein wahres Getöse, verursacht von den Einschellern aus dem schweizerischen March an der Spitze des Zuges. Auch aus Belgien und Ungarn war jeweils eine Gruppe vertreten, die anderen kamen aus Württemberg, Baden und Bayern. Bayrische „Gastarbeiter“ hatten in Reichenbach vor Jahrzehnten das Interesse an der Tracht und den Volkstänzen geweckt. Das führte schließlich zur Gründung der „Filstaler“. Ihre erste Vereinstracht, die Miesbacher Gebirgstracht, wird heute von einer schwäbischen Tracht ergänzt, aber noch immer von etlichen Mitgliedern getragen. Joséphine Will und