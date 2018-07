Was kann ich Ihnen Gutes tun? Ich staunte über diese großzügige Frage an die Kundin vor mir. Denn ich wollte doch nur ein paar Brezeln kaufen. Gleich würde ich an die Reihe kommen. Und der Bäckerei-Fachverkäufer hatte für mich dieselbe Frage parat. Leicht verlegen erledigte ich meinen Einkauf. Mir wären da schon noch andere Ideen gekommen: ein warmes Fußbad gegen die kalten, verfrorenen Füße. Eine Nackenmassage gegen die Spannungskopfschmerzen. Das würde mir guttun. Am besten ganz umsonst. Aber ich wollte ihn nicht verwirren.

Dann sitze ich mit den Brezeln am Tisch und entdecke, dass die Bäckertüte mir himmlischen Genuss verheißt. Na denn! Wir sind