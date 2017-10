Anzeige

(red) - Die Wanderfreunde Ostfildern treffen sich am morgigen Sonntag zur Abfahrt um 10.30 Uhr am Kubino in Nellingen. Mit dem eigenen Auto/Mitfahrgelegenheit geht es nach Beuren, zum Parkplatz Freilichtmuseum Beuren. Von dort startet die Wanderung über die Halbhöhenlagen „Rund um Beuren“ ab 11.30 Uhr. Die Gehzeit auf befestigten Wegen beträgt etwa 4,5 Stunden bei einer Strecke von 13 km und 220 Höhenmetern. Eine Abschlusseinkehr ist gegen 16 Uhr in der Gastronomie im Freilichtmuseum „Landhaus Engelberg“ vorgesehen. Infos bei Reinhold und Margit Reinert, Tel. 0170/4 111 050.

Anzeige /* */ var w =