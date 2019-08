Kreis EsslingenSie heißen Gonzales, Caruso und Dreamer. Die drei anderen hören auf die Namen Lucky, Rudi und Manolo. Die sechs rein peruanischen Huacaya-Alpakas leben seit fast eineinhalb Jahren in Schopfloch und sind dort inzwischen bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Sie alle wurden in Deutschland geboren, haben aber einen Migrationshintergrund. Die Eltern oder Großeltern stammen aus Peru. An jedem Wochenende gehen Jürgen Wagner, Amelie Strehle und ihr Vater Volker Strehle abwechselnd mit ihren Lieblingen an der Leine spazieren und nehmen dazu immer häufiger auch Gäste mit. „Alpakas haben eine sehr beruhigende Wirkung vor allem auf behinderte