Von Roland Kurz

Hat der beliebte Deizsauer Waldspielplatz eine Zukunft? Nach einer Ortsbesichtigung hat der Technische Ausschuss des Gemeinderats – ziemlich frustriert – beschlossen, das zerstörte Mobiliar am Grill- und Spielplatz nicht zu ersetzen. Bürgermeister Thomas Matrohs schließt nicht einmal aus, dass der Grillplatz abgebaut wird.



Deizisau - Mit erheblicher Energie hatten Unbekannte am Osterwochenende Steintische und -bänke am Waldspielplatz zusammengeschlagen. Es war nicht das erste Mal, dass das schwere Mobiliar umgeworfen wurde. „Es ist mir ein Rätsel, wie die das schaffen“, sagt ein Mitarbeiter des Bauhofs. Man habe