Wald wird zur Weide

Projekt Hutewald im Gebiet Erkenbergwasen gilt schon zwei Jahre nach Start als erfolgreich

Früher war es üblich, Rinder, Schafe, Ziegen und anderes Nutzvieh zur Futtersuche in den Wald zu lassen. So entstanden offene Lebensräume für Kleintiere und Pflanzen. In Neidlingen gibt es seit zwei Jahren wieder einen Hutewald. Bedrohte Vögel und Insekten profitieren davon.