Wahrhaft „herzlich“ sind die unbekannten Besucher gewesen, die in der Nacht zum Mittwoch ins Wernauer Freibad gekommen sind. Sie habe die Freizeiteinrichtung mit Luftballons in Herzform geschmückt. Das dürfte die Antwort sein auf Besucher in der Nacht zuvor, die Zerstörungen hinterlassen haben. Da hatte Bademeister Thomas Stiller am nächsten Morgen erst einmal eineinhalb Stunden aufräumen müssen. Gestern konnte er die herzlichen Hinterlassenschaften guten Gewissens dort lassen, wo sie angebracht worden waren. Die Freibadbesucher dürften sich daran erfreut haben.Foto: Stiller

