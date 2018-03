Einen Jugendtraum hat sich Reinhard Katz mit der Restaurierung des alten VW Samba erfüllt, der noch seinem Vater gehörte. „Das Fahrzeug war in seine Einzelteile zerlegt“, sagt der ehemalige Flugzeugtechniker. Da ließ er es in Leipzig wieder herrichten. Bei der damals größten privaten Fluggesellschaft Contact-Air wartete er Flugzeuge. Als das Unternehmen nach Saarbrücken zog, wechselte der gebürtige Schwarzwälder Katz zur Apcoa-Autoparking, „weil ich mit der Familie in unserer neuen Heimat auf den Fildern bleiben wollte.“

Seine Begeisterung für die Technik lebte er dann mit seinem Oldtimer aus. Bis heute