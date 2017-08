(red) - Zum Jahresthema „Alte Sorten“ bietet das Freilichtmuseum in Beuren auch eine Vortragsreihe an. Diese wird am Sonntag, 13. August, um 11 Uhr fortgesetzt mit dem Vortrag von Susanne Gura zu „Saatgut ist Kulturgut. Vielfalt statt Einfalt“. Die Referentin ist Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN). Der Vortrag findet im barrierefrei zugänglichen Hopfensaal des Hauses aus Öschelbronn statt. Die Teilnahme ist im Museumseintritt inbegriffen. Der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt sammelt und erhält seit über 30 Jahren traditionelle Sorten und Arten.

Anzeige /* */ var w =