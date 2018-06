(eli) - Morgen um 20 Uhr findet im evangelischen Gemeindehaus in Aichwald-Schanbach, Gartenstraße 10, ein Vortrag mit der Professorin Christine Hannemann statt. Unter dem Titel „Stadt, Land, Mensch?” referiert die Leiterin des Fachbereichs Architektur- und Wohnsoziologie an der Universität Stuttgart über den Wandel der Wohnformen angesichts der erforderlichen Flexibilität am Arbeitsmarkt sowie unserer immer individualisierter und älter werdenden Gesellschaft. Danach haben die Besucher die Möglichkeit, der Expertin Fragen zu stellen. Veranstaltet wird der Abend von einem ökumenischen Team der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde