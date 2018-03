Kreis EsslingenVerdutzte Gesichter auf beiden Seiten. Das Fahrzeug, das vor wenigen Minuten einen Notruf absetzte, ist von der Besatzung des Rettungswagens entdeckt: auf der Hebebühne einer Kfz-Werkstatt auf den Fildern. Situationen wie diese gibt es, aber sie sind selten. Fast 1200 Mal wurden die Einsatzkräfte im Kreis Esslingen im vergangenen Jahr zu Verkehrsunfällen gerufen. Nur 261 Mal hieß es: blinder Alarm. Dass sich diese Zahl von April an deutlich vergrößern könnte, wenn der digitale Notruf in neuen Autos zum Standard wird, glaubt Matthias Imhof nicht. Er und seine Kollegen in der integrierten Leitstelle von DRK und Feuerwehr haben bisher zwar