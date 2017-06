Von Greta Gramberg

„Für mich ist sicher, dass das kranke Menschen sind“, sagt Kirstin Hennig. Einen Grund dafür, warum jemand Giftköder für Hunde an einem Spazierweg Richtung Reichenbach auslegen sollte, kann sie sich nicht vorstellen. Am Freitag vor zwei Wochen war die 46-Jährige am Spätnachmittag mit ihren drei Hunden dort Gassi gegangen. Wenig später erkrankte die vierjährige Nala, ein rumänischer Mischling, und starb schließlich.

„Sie muss auf diesem Weg irgendetwas aufgenommen haben“, ist sich Hennig sicher. Zuhause am Abend habe Nala Krämpfe gehabt und der Tierarzt in der Veterinärklinik, in die Hennig die Hündin fuhr, sei zunächst nicht