Vorerst kein Baugebiet Bühl-Nord

Gemeinderat will zuerst eine Wohnbau-Strategie beschließen – Nur die SPD drückt aufs Tempo

Am Rand des Stumpenhof will die Stadt Plochingen das Baugebiet Bühl-Nord ausweisen, um kostengünstigen Wohnraum in verdichteter Bauweise zu schaffen. Doch der Gemeinderat hat es auf Eis gelegt, das Gremium fordert von der Verwaltung zuerst eine Wohnbau-Strategie.