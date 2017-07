Statt der kalkulierten 19,8 Millionen Euro erwartet die Stadt in diesem Jahr nur noch 18,5 Millionen Euro an Gewerbesteuer. Dafür bekommt sie wahrscheinlich eine knappe Million mehr aus der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen des Landes fallen sogar 1,9 Millionen Euro höher aus. Rechnet man dann noch ein paar andere Posten dazu, erwartet die Stadt 2,8 Millionen Euro mehr Einnahmen. Die Aufwendungen bleiben hingegen ziemlich konstant. So werden ein Überschuss von 1,6 Millionen Euro und ein Gesamtergebnis von plus 2,5 Millionen Euro erwartet.

