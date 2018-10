In den Freibädern im Kreis laufen die Vorbereitungen für die neue Saison derzeit auf Hochtouren. Im Esslinger Neckarfreibad und in Berkheim öffnen die Tore bereits am 1. Mai, die Freibäder in Reichenbach und Wernau starten am 14. Mai in die neue Badesaison.

ImReichenbacher „Freibad im Grünen“ dauert die Saison vom 14. Mai bis zum Ende der Sommerferien am 11. September. „Sichtbare Neuerungen wird es in diesem Jahr keine größeren geben - außer einem zusätzlichen Kassensystem in Form eines Automatens und einem neuen Holzliegepodest, da das alte Podest gesplittert war“, erklärt