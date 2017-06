(red) - Die Vorbereitungen für den Stadtbus und die Neuerungen beim Bürgerbus laufen in Wendlingen auf Hochtouren. Einige Bürger haben vor ihrem Haus Halteverbote mit dem Vermerk „Markierungsarbeiten“ vorgefunden. In einem Jahr hatte sich einiges an Anträgen angesammelt, berichtet die Stadtverwaltung. Auch die neuen Bushaltestellen für die ab 1. Juli in der Stadt verkehrenden Buslinien 154 und 155 benötigen Markierungen, sodass an 25 Stellen zeitweise Halteverbote wegen dieser Arbeiten erforderlich waren. Parallel dazu laufen die finalen Arbeiten an den Fahr- und Linienplänen. Auch für den Bürgerbus waren wegen der Einführung des