Leinfelden-EchterdingenMit dem neuen Direktflug nach Helsinki sieht Direktor Walter Schoefer den Stuttgarter Flughafen auf positivem Kurs. „Die Finnair bietet damit attraktive Umsteigemöglichkeiten in ihr Langstreckennetz.“ Fluggäste aus Stuttgart können von der finnischen Hauptstadt aus zum Beispiel nach Bangkok, Hong Kong oder Singapur weiterreisen. In solchen Direktflügen zu europäischen Drehkreuzen sieht der Sprecher der Geschäftsführung eine gute Perspektive für den Landesflughafen in Stuttgart.

Weil dem Flughafen Verkehrsrechte fehlen, werden Direktverbindungen nach Dubai, China oder Indien wohl bis auf weiteres Zukunftsmusik bleiben. „Da