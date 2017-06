Geplant ist ein dreigeschossiges Haus mit 24 Lang- und vier Kurzzeitplätzen, teilt die Diakonie Stetten mit. Sie sind für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von acht bis 24 Jahren und mit unterschiedlichem Behinderungsgrad gedacht. Sie sollen auf die Rohräckerschule und in andere Einrichtungen in der Nähe gehen. Der Alltag im Haus findet in drei Wohngruppen von acht bis zehn Personen statt. „Es soll als Selbstversorgerhaus konzipiert sein“, sagt die Pressesprecherin der Diakonie Stetten. Die Bewohner würden selbst einkaufen, kochen und waschen. Man strebe eine weitestgehende Selbstständigkeit