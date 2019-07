DeizisauIn dieser Woche feiert an der Gemeinschaftsschule (GMS) Deizisau der erste Jahrgang mit Realschul-Zeugnis den erfolgreichen Abschluss. Von 51 Schülern, die vor sechs Jahren in der fünften Klasse starteten, haben immerhin 34 den mittleren Bildungsabschluss geschafft. Auch an der Esslinger Seewiesen-Schule hat der erste GMS-Jahrgang die Mittlere Reife in der Tasche. Fast 50 Prozent haben es geschafft, davon manche, die von ihren Eltern nicht auf eine Realschule geschickt worden wären. Das Konzept der neuen Schulart hat sich nach Ansicht der Deizisauer Rektorin Angela Haberkorn gut bewährt, nur an wenigen Stellen wurde in den Anfangsjahren