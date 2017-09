Anzeige

(red) - Die Volkshochschule (VHS) geht mit einem spannenden Bildungsprogramm an den Start. Das Leitmotiv lautet dabei „Investitionen in Bildung bringen die höchsten Zinsen“.

Im Rahmen des neuen Projekts „Stadt.Land.Welt“ wird in Vorträgen am 18. Oktober, 16. November und 11. Januar auf die Bedeutung eines verantwortungsvollen Konsums hingewiesen. Im Theaterstück „Das Bild vom Feind“ am 9. November thematisiert die Berliner Compagnie die Entstehung von Kriegen. Über neue Erkenntnisse aus der Klimawissenschaft informiert eine Ausstellung, die am 11. Januar beginnt. Die Initiative „VHS für Europa“ wird mit politischen und