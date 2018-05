Vom Staatsdienst in die Selbstständigkeit

KREIS ESSLINGEN: Ab Januar greift die Notariatsreform - Standorte schließen - Beurkundung sowie Nachlass- und Betreuungssachen getrennt

Wer in Wernau ein Haus kauft oder sein Testament verfassen will, kann ab Dienstag nicht mehr zum Bezirksnotar vor Ort, um die entsprechenden Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dann greift die lange vorbereitete Notariatsreform im Land. Für den näheren Umkreis von Esslingen und Plochingen bedeutet das konkret, dass Stellen in neun Kommunen wegfallen. Vier Noch-Bezirksnotare klären über Vor- und Nachteile des Wandels auf.