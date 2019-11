OstfildernModerne Wohnungen in einem der ältesten bäuerlichen Anwesen Nellingens und eine Ballettschule in Scheune und Schweinestall: Es war ein wahres Abenteuer, auf das sich Christoph Paulitschek, seine Frau Gabriele und sein Geschäftspartner Johannes Kleinhans vor 30 Jahres einließen, als sie sich an Umbau und Sanierung des „Schopf“ in der Wilhelmstraße machten.

Eigentlich hatte die Stadt Ostfildern schon den Abbruch des heruntergekommenen Ensembles aus dem 16. Jahrhundert geplant. Doch die beiden Stadtplaner Paulitschek und Kleinhans erkannten das Potenzial der maroden Gebäude in der alten Ortsmitte. Auch dass dort eine Ballettschule einziehen