BaltmannsweilerWegen des späten Frostes im April 2017 sind auch auf dem Schurwald die Blüten der Bäume erfroren, die Obsternte fiel daher im Herbst mehr als mager aus. So hatten die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Hohengehren kaum Äpfel für Most oder Saft. Dennoch hielt der OGV an seiner jährlichen Mostprämierung im Bürgerhaus fest. Immerhin zwölf Erzeugnisse gingen an den Start, aber nur ein Most stammte aus dem Vorjahr. Aber schmale Ernte ist nicht gleichbedeutend mit Flaute im Verein: Der OGV steuert neue Aufgaben und Ziele an.

„Es war schon sehr bitter. Wir hatten eine feine Blüte, alles hat sich wunderbar entwickelt, dann