Wie der Elefant im Porzellanladen fühlt sich der Besucher bei Wolfgang Thiel im Kulturpark Dettinger: An den Wänden lehnen oder stehen Werke über Werke, Leitern und anderes Material und nur ein schmaler Weg führt in den hinteren, helleren Bereich seines Ateliers, wo der Künstler arbeitet oder sich auf sein rotes Sofa setzt. Vor 25 Jahren hat Thiel als einer der ersten die ehemalige Mühlsteinfabrik mitten in Plochingen bezogen - und es sich auf seine Art heimelig gemacht. „Wenn man so lange in einem Atelier ist, sammelt sich einiges an“, sagt der Bildhauer.

