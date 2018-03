„Heiße Zeiten“ gibt es zum Start am Donnerstag, 11. Oktober. Es ist ein Musical mit vier unterschiedlichen Frauentypen. Trotzdem hat jede etwas von der anderen und jede kämpft auf ihre Art und Weise mit einem ganz bestimmten Problem. Ein musikalisches „Hormonical“ mit acht Frauen. Weiter geht es am 22. November mit „Oskar und Felix“ einer Komödie von Neil Simons mit Leonard Lansink und Heinrich Schafmeister. Der eine ist ein kreativer Chaot, der andere gibt keinem Staubkörnchen eine Chance.Unmittelbar vor Weihnachten wird am 20. Dezember ein Weihnachtsmusical mit deutschen Texten nach der Erzählung „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens