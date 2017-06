Wer ein Faible für Motorräder hat, sollte sich Zeit nehmen für seinen Besuch bei Limbächer & Limbächer. Viel Zeit, am besten ein paar Stunden. So lange braucht man, um die weitverzweigten Hallen und Verkaufsräume der „Biker‘s World“ am Ortsrand von Filderstadt-Bernhausen zu erkunden - und vor allem: um die unzähligen Motorräder zu begutachten und bestaunen. Italienische Maschinen, deutsche oder amerikanische; rassige Schönheiten, „Rennsemmeln“, gemütliche Tourenmotorräder oder testosterongesättigte Edel-Chopper; seit einigen Jahren auch umgebaute Unikate aus der eigenen Schmiede, sogenannte Custombikes, die