EsslingenAm Anfang schien rein gar nichts zu passen. Ulrike Rostek und Agnès Dutreuil fanden in ihren „Steckbriefen“ keinerlei Gemeinsamkeiten, als sie einander beim Schüleraustausch zugeordnet wurden. Sie haben es trotzdem miteinander probiert, vor mittlerweile 24 Jahren – und sind bis heute dicke Freundinnen. Nicht nur sie, auch ihre Familienangehörigen besuchen sich immer wieder gegenseitig, jetzt schon in der nächsten Generation.

Die eine lebte in der Esslinger Pliensauvorstadt, die andere in einem 1000-Seelen-Dorf in der französischen Provinz. Die eine machte mehrmals die Woche Leistungssport, die andere verbrachte ihre Freizeit mit Hund,