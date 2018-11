Die Hobbyhistoriker, die vom Stadtarchiv betreut werden, haben zahlreiche Recherchen angestellt. Zählten Ärzte und Apotheker in den Städten schon lange zu den Hono-ratioren, so waren sie in unseren Filderdörfern teilweise bis in die Nachkriegszeit noch gar nicht vorhanden. Noch im 19. Jahrhundert arbeiteten einfache Wundärzte als „Handwerkschirurgen“ und Geburtshelfer. Später wurde der Ober-amtsarzt verpflichtet, bei Bedarf in den Ort zu kommen.Der erste Arzt siedelte sich in Nellingen im Jahr 1904 an, in Scharnhausen aber erst 1948. Erst seit den 1970er-Jahren nahm die Zahl der Ärzte vor allem durch die Facharztpraxen rasant zu. Heute zählt man über 40