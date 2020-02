Kreis EsslingenNachhaltiges Wirtschaften, wie es Förster und Waldbauern gewohnt sind, sieht Heinz Fohrer, der Vorsitzende der Bezirksvereinigung der Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Esslingen (BZV), nicht nur als Verpflichtung gegenüber den knapp 158 000 Mitgliedern. Darauf beruhe seit jeher auch der Erfolg der Genossenschaftsbanken. Das Geschäftsjahr 2019 ist für Fohrer Beleg dafür, dass deren Geschäftsstrategie gut funktioniert. In fast allen Bereichen habe man den Wachstumskurs fortsetzen können, berichtete der Bezirkschef bei der Bilanzpressekonferenz. Plus 6,3 Prozent bei den Kundenkrediten, plus 5,6 Prozent bei den Anlagen, plus 6,4 Prozent