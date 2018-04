AichwaldVW-Bullis soweit das Auge reicht: In Vitrinen im Wohnzimmer, im Flur, in der Küche und sogar im Schlafzimmer – im Haus der Familie Liebner in Aichwald parken mehr als 350 Modelle des Kleintransporters von Volkswagen, den der Volksmund immer schon liebevoll „Bulli“ nannte. Nach einem Streit um die Wortmarke darf er seit 2007 auch offiziell so heißen. Reiner Liebner hat Frau und Sohn mit seiner Begeisterung für die Transporter-Legende angesteckt, mittlerweile fachsimpeln sie gemeinsam über geteilte Frontscheiben, Schiebefenster und Aufstelldächer.

„In den letzten Jahren ist der VW-Bulli Kult geworden“, hat Andrea Liebner beobachtet. Zu