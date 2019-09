OstfildernApril 1961. Den genauen Tag hat Vito Magagnino nach so langer Zeit nicht mehr im Gedächtnis, aber die Szene ist ihm noch sehr präsent: Auf dem Dorfplatz eines kleinen Nests in Süditalien steigt er, damals 17 Jahre alt, in einen Bus, der ihn zusammen mit etlichen anderen jungen Männern für immer fortbringt. Nach Germania. Die Mutter weint bitterlich. Aber sie lässt ihren Sohn ziehen, in eine ungewisse, hoffentlich bessere Zukunft. Wenn der heute 75-Jährige von diesem Tag vor gut 58 Jahren erzählt, treibt es ihm noch immer Tränen in die Augen. Doch so schwer es für den Scharnhausener damals war – bereut hat er es nie, dass er als junger Mann nach