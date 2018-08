WendlingenWendlingen kam am Wochenende gar nicht mehr aus dem Festen raus. Am Freitag bereits konnten sich die heimatverbundenen Freunde zum walisischen Abend beim Treffpunkt Stadtmitte einfinden. Die Gruppe „Dawnswyr Bro Cefni“ unterhielt mit Livemusik und Tanz. Der Samstag war dann für die festliche Eröffnung des Großereignisses reserviert: Bereits zum 67. Mal fand das Vinzenzifest statt und die Egerländer trafen sich zum 44. Mal in Wendlingen beim Landestreffen. Am Sonntag öffnete traditionell der Krämermarkt ab 8 Uhr die Pforten und zog da schon hunderte Menschen in die Gassen. Festlich wurde es bei der Vinzenziprozession, die auch schon in bewährter