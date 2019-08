WendlingenMit der Ausstellung „Schuhe zur Tracht“ fiel am Freitagabend der Startschuss des Vinzenzifestes. Zu sehen waren Einzelstücke der Reichenbacher Volkstracht. Am Samstag gab es das Weißwurstfrühstück vor dem Rathaus, zu dem auch viele Wendlinger kamen. Am Nachmittag hatte dann Bürgermeister Steffen Weigel das Wort, der das Fest offiziell eröffnete und die Gäste willkommen hieß. Es folgte eine rauschende Party bis tief in die Nacht. Am Sonntag öffnete um Punkt acht Uhr in der Früh der Krämermarkt seine Pforten. Schnäppchenjäger machten sich auf die Suche nach günstigen Artikeln aus den Bereichen Haushalt und Freizeit. Auch Gewürze und