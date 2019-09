Vierbeiner gehen baden

Beim Hundetag im Freibad haben auch die Herrchen und Frauchen ihren Spaß

Ein ungewöhnliches Bild bot sich am Sonntag im Ebersbacher Freibad. Vierbeiner in allen Größen und Farben rückten gemeinsam mit Herrchen und Frauchen zum Hundebadetag an.