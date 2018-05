Vier soziale Einrichtungen profitieren vom Festival

Das 13. „Rock for One World“-Benefizfestival hat seine Einnahmen gespendet

10 500 Euro kamen beim Benefizfestival „Rock for One World“ (ROW) zusammen und gehen an Wildwasser Esslingen, das Projekt Hängebrücke, der Aktionskreis für Menschen mit und ohne Behinderung sowie die EZ-Weihnachtsspendenaktion.