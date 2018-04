Drei Brände, die er im vergangenen Jahr zwischen September und Dezember in Scharnhausen und Kemnat gelegt habe, hat der 28-Jährige gestanden. Am vierten, dem Brand der eigenen Wohnung im Mai, gebe es erhebliche Zweifel, stellte die Strafkammer fest und sprach ihn dafür frei. Sie verurteilte den Hilfsarbeiter aus Kemnat zu vier Jahren Haft, von denen er ein halbes Jahr bereits in Untersuchungshaft verbüßt hat. Als strafmildernd wertete das Gericht, dass es immer ähnliche Straftaten gewesen seien, und sein Geständnis in drei Fällen. Das Geständnis sei glaubhaft gewesen, erläuterte der Vorsitzende