Seit mehr als 30 Jahren ist Rainer Schopf für die Hagelabwehr in der Region Stuttgart im Einsatz. Jahrelang mussten die Hagelfliegerpiloten gegen Skeptiker kämpfen, die den Nutzen ihrer wagemutigen Aktionen anzweifelten. Das verheerende Unwetter am 28. Juli 2013 brachte den Umschwung. Eine gewaltige Gewitterfront hinterließ im Raum Reutlingen/Göppingen eine Spur der Zerstörung. 15 Zentimeter mächtige Hagelkörner zertrümmerten Fenster, zerbeulten Autos und vernichteten die Ernte. Die Versicherungen taxierten die Schäden auf mehrere Millionen Euro. Das Erstaunliche: Die Nachbarn in den Räumen Stuttgart und Rems-