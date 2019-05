KöngenIm Köngener Weltladen in der Hirschstraße gibt es seit seiner Gründung im Oktober 2013 Lebensmittel und Kunsthandwerk, alles fair gehandelt. Auch immer mehr Supermärkte und Discounter haben Fair-Trade-Produkte im Sortiment. Was das kleine, von engagierten Ehrenamtlichen geführte Geschäft in der Fußgängerzone den großen Läden allerdings voraus hat: Es bietet über den Verkauf hinaus Informationen zum Thema Fairer Handel. „Das ist für uns eine Verpflichtung. Wir möchten den Weltladen als kommunikativen Treff, als Anlaufstelle und als Bildungs- und Lernort für alle Generationen gestalten“, erklärt Gerlinde Maier-Lamparter, die in der Arbeitsgruppe