NeuhausenSelbst an den Filmklassiker „Dinner for One“ wagen sich Lena Broll und Timo Samel. Bei der Auftaktsitzung des Narrenbunds Neuhausen (NBN) in der bis auf den letzten Platz besetzten Egelseehalle begeisterten die zwei Eigengewächse des 1700 Mitglieder starken Vereins mit ihrem komödiantischen Talent. Den britischen Humor übersetzten die zwei erstklassig ins Schwäbische. Ihr Auftritt war nur einer der vielen Höhepunkte bei der dreieinhalbstündigen Sitzung zum Start der Fasnetskampagne in der Hochburg Neuhausen.

Mit großer Spannung erwarteten die Besucher, wer denn wohl dieses Jahr zum Prinzenpaar gekürt wird (siehe Kasten). „Die