Viele Spuren in der Gemeinde hinterlassen

OSTFILDERN: Gemeindefest zum Abschied von Pastor Jürgen Hofmann und seiner Familie

(rok) - Die evangelisch-methodistische Kirche Nellingen hat Pastor Jürgen Hofmann und seine Familie in einem feierlichen Gottesdienst und anschließenden Gemeindefest verabschiedet. Zehn Jahre lang hat er den Dienst in der Versöhnungskirche verrichtet, ab September wird er in Nürtingen wirken.