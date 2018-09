WernauDas Wetter ist wunderbar, die Besucher auf der 21. Wernauer Biegelkirbe sind zahlreich. „Was soll der kosten?“, fragt gerade ein Interessent mit einem großen losen Lautsprecher in der Hand. Zwei Euro will die Verkäuferin. Da greift Raymond Schnürch aus Weilheim ohne weiteres Verhandeln zu. Was will er damit machen, eine Box bauen? „Wir sammeln alte Musiktruhen aus den 1950er-Jahren, bei denen fehlt manchmal der Lautsprecher. Das ist der Ersatz.“

Woanders sind die Verhandlungen schwieriger. 15 Euro will eine junge Frau für die rote Daunenjacke zahlen, die wie neu aussieht. Die Verkäuferin will 16 Euro haben, die Interessentin aber beim Preis